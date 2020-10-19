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Van merkezli 5 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı

VAN merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklıktan haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
Van merkezli 5 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbari çalışmalarını sürdüren 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütün sözde dağ kadrosuna eleman temin ettiği değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik Van merkezli  Diyarbakır, Aydın, İzmir ve Ağrı illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 'terör örgütüne yardım ve yataklık etme' suçundan aranan Ö.C. Diyarbakır’da, E.Ç. ve Y.Z. Van’da,  H.Y. Aydın’da, M.K. İzmir’de, A.K ise Ağrı’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

 

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