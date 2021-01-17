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Van, Muş, Bitlis, Hakkari'de 93 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Bitlis, Muş ile Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 93 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Van, Muş, Bitlis, Hakkari'de 93 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı Başkale'de 1, Gürpınar'da 9 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadelede ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe belediyeleri de etkili olan yağışın ardından yol ve kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Muş
Muş'ta yoğun kar nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş ve ilçelerinde 3 gündür kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Kar nedeniyle il merkezinde 19, Varto'da 33, Bulanık'ta 7, Hasköy'de 1, Korkut ilçesinde 4 köy yolunun kapandığını ifade eden Yentür, karla mücadele ekiplerinin söz konusu bölgelerde çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için en kısa zamanda yolların açılacağını bildirdi.

Kentte kar nedeniyle yüksek kesimlerdeki köylerin beyaza bürünmesi güzel görüntülere sahne oldu.

Olumsuz hava koşullarından dolayı Bitlis'te 15, Hakkari'de ise 4 yerleşim biriminin yolu kapandı.

İl Özel idaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarının açılması için çalışma yürüttüğü kentlerde, belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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