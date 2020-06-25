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Van Özalp'ta korkutan deprem

Van'ın Özalp ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Van Özalp'ta korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, saat 13.03'te merkez üssü Van'ın Özalp ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem 6,9 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Van Valisi Bilmez: Can kaybımız yok
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." dedi.

Vali Bilmez, "Bir köyde bir ev kısmen yıkıldı, can kaybımız yok." diye konuştu.

Bazı köylerde hasar gören evler olduğunu belirten Bilmez, bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandığını söyledi.

Bakan Soylu: Köyler taranıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Van'ın Özalp ilçesindeki depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Van'da 13.03'te meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir. Geçmiş olsun." 

Kaynak: Haber Kaynağı
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