Van Valiliği: Van Gölü'nde 5 kişinin cesedine ulaşıldı

Van Valiliği tarafından 27 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Van Gölü'ne açılan ardından haber alınamayan tekneye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Tekneleriyle Van Gölü’ne açılan şahıslardan uzun süre haber alınamaması üzerine yapılan kayıp ihbarı neticesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızca havadan ve karadan tüm imkanlarımız seferber edilerek arama-tarama faaliyeti başlatılmıştır.
Söz konusu arama-tarama faaliyeti sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşılmıştır.
Bölgede, havadan ve gölden tüm imkânlarımızla arama-tarama çalışmalarına çok yönlü şekilde devam edilmektedir.
Arama-tarama çalışmalarına ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."
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