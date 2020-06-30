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Van Valiliği: Van Gölü'nde 5 kişinin cesedine ulaşıldı

Van Valiliği, Van Gölü'nde kayıp tekneyi arama çalışmalarında yabancı uyruklu beş kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.
Van Valiliği: Van Gölü'nde 5 kişinin cesedine ulaşıldı

Van Valiliği tarafından 27 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Van Gölü'ne açılan ardından haber alınamayan tekneye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Tekneleriyle Van Gölü’ne açılan şahıslardan uzun süre haber alınamaması üzerine yapılan kayıp ihbarı neticesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızca havadan ve karadan tüm imkanlarımız seferber edilerek arama-tarama faaliyeti başlatılmıştır.

Söz konusu arama-tarama faaliyeti sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşılmıştır.

Bölgede, havadan ve gölden tüm imkânlarımızla arama-tarama çalışmalarına çok yönlü şekilde devam edilmektedir.

Arama-tarama çalışmalarına ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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