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Van Valiliği'nden, göçmenlerin toplu halde görüldüğü görüntülere ilişkin açıklama

Van Valiliği’nden, çok sayıda düzensiz göçmenin boş arazide toplu şekilde yürüdükleri görüntü, haber ve paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.
Van Valiliği'nden, göçmenlerin toplu halde görüldüğü görüntülere ilişkin açıklama

Görüntülerin İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nin Erek Dağı istikametinde bulunan açık arazide çekildiği belirtilen açıklamada, “Polis sorumluluk sahasında kalan bu arazideki görüntülerin 10.07.2021 tarihine ait olduğu, görüntülerde cereyan eden hadisenin son dönemlerde ilimize takviye olarak gönderilen özel harekat ve kolluk personeli ile İl Jandarma Komutanlığımızca bölgeye sevk edilen takviye birliklerin birlikte bölgede şok ev olarak tanımlanan göçmen kaçakçılarının düzensiz göçmenleri saklamakta kullandığı evlere yönelik yaptığı operasyonlar neticesinde ortaya çıktığı tespit edilmiş olup; olayın olduğu gün ve sonrasında polis ekiplerince sürdürülen çalışmalar neticesinde 19.07.2021 günü itibariyle videoya konu bölgeye yakın yerleşim yerinde bulunan metruk binalarda toplam 1456 düzensiz göçmen yakalanmış, bunları organize eden 11 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış ve 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Buna ek olarak göçmenlerin saklandıkları 11 adet baraka tarzı yapı yıkılarak kullanılmaz hale getirilmiştir" denildi.

Van'da düzensiz göç ile mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Bu konuda görevli askeri sınır birliklerimiz ile İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen jandarma ve polis güçlerimiz 24 saat esasına göre görev yapmakta, teknolojik imkânlardan ve özellikle insansız hava araçlarımızdan azami ölçüde faydalanmaktadır. Düzensiz göçü engellemeye yönelik faaliyetler neticesinde 2021 yılında Türkiye-İran sınırının ilimiz sınırlarında kalan hudut hattından 34 bin 308 kişinin ülkemize yasadışı yollarla girişi engellenmiştir. Yine güvenlik kuvvetlerimizce 2021 yılı içinde 27 bin 230 göçmen yakalanmış olup, ayrıca aynı yıl içerisinde 716 organizatör yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, sınır güvenliğinin sağlanması noktasında sınır hattında ilave karakol ve kulelerin yapılmakta olduğunu, ayrıca sınır güvenlik duvarı inşaatına başlanıldığını belirtildi, "110 kilometre hendek kazılmış ve ilave hendek kazım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca sınır boyunda 76 monoblok ve lego kulenin yapımı tamamlanmış, 103 adet elektro optik kule yapımı da devam etmektedir. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzensiz göçmenlerin sınırı geçmesinin engellenmesi, yakalanması, göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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