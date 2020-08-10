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Van'da 110 ahırın yıkım çalışmaları devam ediyor

VAN'nın İpekyolu ilçesinde 110 ahırın yıkım çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri, insan sağlığına zarar veren mahalle arası ve Van Gölü sahilindeki ahırları tek tek yıkıyor.
Van'da 110 ahırın yıkım çalışmaları devam ediyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında 2 ay önce gerçekleştirilen toplantıda, çevreye ve insan sağlığına zarar veren ahırlar ile ilgili önemli kararlar alındı. Toplantıda, ahırların şehir dışına taşınması kararlaştırıldı. Karar üzerine harekete geçen İpekyolu Belediyesi'ne bağlı Yapı, Çevre Koruma ve Zabıta Müdürlükleri ekipleri, kaçak yapılan ahırları tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, ilçede 2 bin ahırın bulunduğu belirlendi. Ekipler, ilk etapta özellikle Van Gölü sahilinde bulunan İpekyolu ilçesinin Buzhane Mahallesi'ndeki 110 ahırın yıkımına başladı. 

Geniş güvenlik önlemleri altında sürdürülen yıkım çalışmaları, aralıksız devam ediyor. Belediye yetkilileri, vatandaşların sağlıklı ve güzel bir çevrede yaşamaları için ahır yıkımlarının devam edeceğini, bu konuda herhangi bir ek süre tanınmayacağını söyledi.

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