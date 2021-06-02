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Van'da 2 aile arasındaki 'yol' husumeti, barışla sonuçlandı

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, iki aile arasında 'yol' nedeniyle çıkan kavga sonrası başlayan husumet, barışla sonuçlandı.
Van'da 2 aile arasındaki 'yol' husumeti, barışla sonuçlandı

Çaldıran ilçesine bağlı Aşağı Yanıktaş Mahallesinde, Kaplan ve Gültepe aileleri arasında 2 ay önce yol yüzünden kavga çıktı. Kavga sonrası aralarında husumet başlayan iki ailenin barıştırılması için her iki ailenin büyükleri ve ilçenin kanaat önderleri aracılık yaptı. Her iki aile mensuplarıyla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanınca, barış töreni düzenlendi. Aşağı Yanıktaş Mahallesinde yapılan barış törenine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ve her iki ailenin mensupları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından Vali Bilmez, güzel bir olay için bir araya geldiklerini belirterek, "Bu tür husumetlerin büyümeden barışla sonuçlanması herkes için hayırlı olur. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Barışta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Tören, AK Parti Van milletvekilleri Gülaçar, Arvas, Kartal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan ve kanaat önderlerinin konuşmalarının ardından aile fertleri Kur'an-ı Kerim’in altından geçerek barışmasıyla son buldu.

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