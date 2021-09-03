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Van'da 36 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Van'nın İpekyolu ilçesinde bir apartmanın üç farklı dairesinde yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan aynı ülke vatandaşı 2 kişi, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.
Van'da 36 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İpekyolu ilçesinde bir apartmana operasyon düzenledi. Apartmanın üç farklı dairesinde 36 kaçak göçmen yakalandı. Aynı ülke vatandaşı 2 kişi ise organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BİR AYDA 91 KİŞİYE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN İŞLEM YAPILDI

Bu arada, son bir ayda 5'i Afganistan, 2'si İran uyruklu, toplam 91 organizatörün yakalanarak haklarında adli işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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