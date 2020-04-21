Van'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Bahçesaray ilçesinde saat 12.48'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7,47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Bahçesaray ilçesinde saat 12.48'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7,47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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