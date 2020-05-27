  • BIST 104.565
  • Altın 371,609
  • Dolar 6,7603
  • Euro 7,4079
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 16 °C
»

Van'da AK Parti binasına bombalı saldırı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 2016 yılında AK Parti İl Başkanlığı ile zırhlı polis aracına yönelik gerçekleştirilen iki ayrı saldırı olayıyla ilgili, turuncu kategoride aranan PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.
Van'da AK Parti binasına bombalı saldırı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi

Valilikte yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Van'da 4 yıl önce gerekleştirilen iki ayrı terör saldırısıyla ilgili aranan "Reşit" kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Ertaş'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bervarsevdin-Norduz grubunda yer alan, sözde Van eyaletinde 2015-2016 yılları arasında mahalle yapılanmalarında, 2016 yılı sonlarında kırsala katılımla YPS faaliyetlerinden sorumlu olarak faaliyet gösteren Reşit (K) Mustafa Ertaş (terörden arananlar listesinde turuncu kategoride olup 2016'da Van Merkez Beşyol bölgesinde AKP İl Başkanlığı binasına yönelik yapılan bombalı saldırıda, bombalı aracı Gürpınar kırsalından Van merkeze getirdiği, aynı yıl Van merkezinde zırhlı polis aracına yapılan eylemde roketatar kullandığı tespit edilmiştir) 27 Mayıs'ta hava destekli icra edilen Kapan-Şehit Jandarma Asteğmen Özgür Gençoğlu (2020-143) operasyonunda Gürpınar ilçesi Dikbıyık Mahallesi kırsalında etkisiz hale getirilmiştir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:17
  • Mehmetçik Ağrı Dağı'ndaki eğitim atışlarında terör hedeflerini tam isabetle vurdu27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:16
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kovid-19 sonrası zorlukları ve fırsatları değerlendirdi27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:15
  • TÜBİTAK 60 personel alacak27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:13
  • Akdeniz'de 4 ve 4,9 büyüklüğünde iki deprem27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:12
  • Türkiye genelindeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:10
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:07
  • Tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk uçağı Çad'a indi27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:05
  • Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 24 bin 512'ye yükseldi27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:04
  • Libya'da Hafter saflarındaki paralı askerlerin çoğu Beni Velid'i terk etti27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti