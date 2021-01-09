Van'da 'balon balığı' denetimi

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, zabıta ekiplerince balık tezgahları, tek tek denetlendi. Balıkçı esnafı, balon balığı konusunda bilgilendirilip, uyarıldı.

Van’da yaklaşık 10 gün önce 3 arkadaşın yedikleri balon balığından zehirlendiği, 1'inin de bu nedenle yaşamını yitirdiği iddiası üzerine belediye tarafından denetimler artırıldı. İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki balık tezgahlarını denetledi. Balıkların tazeliği, hijyen kuralları, çevre temizliği ve satışa sunulan çeşitlerin boyları kontrol edildi. Balıkçı esnafı da balon balığı konusunda bilgilendirilip, uyarıldı.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, halkın sağlıklı olarak balık tüketebilmesi için denetimlerin bundan sonraki süreçte de sürdürüleceği belirtildi.