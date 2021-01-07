  • BIST 1.522
  • Altın 452,373
  • Dolar 7,3515
  • Euro 9,0077
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 12 °C
»

Van'da, 'balon balığından ölüm' iddiasına soruşturma

VAN'da, 3 kişiden Kemal İpek'in (41) balon balığı yiyerek, zehirlenme sonucu yaşamını yitirdiği iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Van'da, 'balon balığından ölüm' iddiasına soruşturma

Van'da balıkçılık yapan kişi, iddiaya göre, kaya balığına benzettiği balon balığını fırıncı arkadaşlarıyla birlikte pişirip, yedi. Balon balığını yiyerek, zehirlendiği öne sürülen 3 kişiden Kemal İpek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zehirlenen 2 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca balon balığından ölüm iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın 28 Aralık'ta meydana geldiği, balık zehirlenmesi şüphesiyle Kemal İpek'in Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsisinin yapıldığı ve otopsi bulgusu olarak karaciğerde değişiklik görüldüğü belirtildi. Olay sonrası yakınlarının ifadelerinin alındığı ve buna göre 3 kişinin yediği balığın ardından fenalaşarak, hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Fırıncı İpek'in hastanede öldüğü ve diğer 2 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Hastanede tedavileri yapılan kişilerden alınan kanlar ise incelenmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderilecek ve balık zehirlenmesi için detaylı araştırma yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trafikte cep telefonu ile elde tutarak hoparlörden konuşmak suç mu?07 Ocak 2021 Perşembe 12:27
  • Kahvehaneye çevrilen daireye baskında 33 kişiye ceza kesildi06 Ocak 2021 Çarşamba 23:20
  • 1 aydır kayıp genç, dere yatağında ölü bulundu06 Ocak 2021 Çarşamba 23:19
  • Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kıyafetini değiştirip teslim oldu06 Ocak 2021 Çarşamba 22:23
  • Bağcılar'da bir kişi sokak ortasında silahla öldürüldü06 Ocak 2021 Çarşamba 22:22
  • Kardeşi ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı06 Ocak 2021 Çarşamba 21:17
  • 80 yaşındaki baba, tartıştığı oğlunu sokak ortasında bacağından vurdu06 Ocak 2021 Çarşamba 19:15
  • Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 1 tabla yüzük çalan şüpheli yakalandı06 Ocak 2021 Çarşamba 18:42
  • Banka şubesi önündeki şüpheli çanta, fünye ile patlatıldı06 Ocak 2021 Çarşamba 18:34
  • Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili gözaltılar06 Ocak 2021 Çarşamba 18:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti