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Van'da baraj gölündeki balıklar şoka girip ölmüş

Van'ın Muradiye ilçesindeki Sarımehmet Baraj Gölü'nde, son günlerde yaşanan balık ölümlerinin nedeni belli oldu.
Van'da baraj gölündeki balıklar şoka girip ölmüş

Muradiye sınırlarındaki, 1 milyon 150 bin metreküp su kapasiteli, 10 bin metrekarelik alana sahip Sarımehmet Barajı, yaz aylarında 12 bin hektarlık alanı sulamak için kullanılıyor. Baraj gölünde aynı zamanda ağ kafes balıkçılığı da yapılıyor. Baraj gölünde son günlerde balık ölümleri görüldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ekipleri, durumu araştırmak üzere, yüzlerce ölü balığın kıyıya vurduğu baraj gölüne gitti. Ekipler, bölgede inceleme yapıp, numune aldı.

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'SU SICAKLIĞININ ANİ DEĞİŞİMİNDEN KAYNAKLI'

Yapılan incelemede, balık ölümlerinin nedeninin, su sıcaklığının ani değişiminden kaynaklandığı ve bu durumda balıkların şoka girerek öldüğü belirlendi. Bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı su seviyesinin düştüğü ifade edilirken, ayrıca Koçköprü Barajı'nda da suyun çekildiği yerlerde bazı ceplerin oluştuğu, burada kalan sazan balıklarının öldüğü tespit edildi. Sarımehmet ve Koçköprü barajlarında yerinde yapılan analizlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını da belirtilirken, barajların çevresinde yerleşim yerlerinin yoğun olmayışı nedeniyle suya karışmış herhangi bir kimyasal atığının da bulunmadığı tespit edildi.

Barajlardaki su ve balık numunesi alınıp incelenmek üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi'ne gönderildi. İncelemeler sonrası yapılan açıklamada, yerinde ölçülen parametre (PH, Ç.O, sıcaklık, tuzluluk, E. İ) değerlerinin sazangiller için uygun olduğu, Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Hastalıklar Ana Bilim Dalı'nda yapılan bakteriyel analizlerde de herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı, ani su sıcaklık değişiminden dolayı balıkların şoka girerek ölmüş olabileceği ancak kesin ölüm nedeninin ise üniversitede yapılacak diğer su analiz sonuçlarından daha kapsamlı olarak açıklanacağı bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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