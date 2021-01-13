Van'da binanın çatısından düşen 2 kardeş hayatını kaybetti

VAN'ın İpekyolu ilçesinde bozulan uydu çanağını onarmak için 4 katlı binanın çatısına çıkan ve dengelerini kaybederek düşen Yıldız ile Cumali Tekin kardeşler hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.