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Van'da çığ şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı

Van'da meydana gelen çığ faciasında şehit olan 11 asker, 9 güvenlik korucusu ile 2 itfaiyeci ile Hakkari’de el bombasının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik için Van Jandarma Filo Komutanlığı’nda tören düzenlendi.
Van'da çığ şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı

Van- Bahçesaray karayolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde dün meydana gelen çığ felaketinde şehit olan 11 asker, 9 güvenlik korucusu, 2 itfaiye eri ile Hakkari’nin Çukurca ilçesinde el bombasının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik için Van Jandarma Filo Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, askeri erkan, şehitlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı cenazeleri, tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunuldu. Şehitlerin özgeçmişleri okundu, helallik istenip dua edildi. Törende yakınları, Türk bayrağına sarılı şehitlerin tabutlarına ve fotoğraflarına sarılarak gözyaşı döktü. Alandan, Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yükseldi.

Şehitler uzman çavuşlar Özgür Işık (Düzce merkez), Özen Akçam (Artvin, Ardanuç), Ramazan Süslü (Aksaray, Sultanhanı), Ufuk Deniz (Kastamonu, Tosya), Muammer Keskin (Aydın, Çine), Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars, Arçapayı), Mesut Deniz (Kahramanmaraş, Türkoğlu), Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz (Kocaeli, Kartepe), uzman onbaşılar Osman Karaca (Tokat, Almus), Cihat Erat (Erzurum, İspir), Tarkan Karaca (Eskişehir, Sivrihisar) ve Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik (Kayseri, Develi) memleketlerine uğurlanmak üzere uçaklara konuldu.

Van'ın Çatak ilçesinden güvenlik korucuları olan Nesim Yavuz, Hekim Kazgan, Nimetullah Mantaş, Nimet İnçamur, Abdulselam Mantaş, Tahsin Karan, Bayram Bulcar, Metin Mantaş ve Mehmet Esen ile itfaiye erleri Emrullah Ersan ile Fevzi Sevinç de toprağa verilmek üzere ambulanslarla uğurlandı. 

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