  • BIST 91.368
  • Altın 357,310
  • Dolar 6,7683
  • Euro 7,3015
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 16 °C
»

Van'da depremzedeler konteynerlere yerleştiriliyor

Van'ın Başkale ilçesinde 23 Şubat'ta meydana gelen depremde evleri hasar gören depremzedeler, geçici barınmalarının sağlanması amacıyla kurulumu tamamlanan konteynerlere yerleşmeye başladı.
Van'da depremzedeler konteynerlere yerleştiriliyor

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale ilçesindeki mahallelerde yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. 

Bu kapsamda, depremde evleri yıkılan veya ağır hasar oluşan 2 bin 45 aileye 1000'er lira nakdi yardım desteği sağlandı.

107 besiciye 2 milyon 151 bin 750 lira ödeme yapıldı
107 besiciye, telef olan 1868 küçükbaş ve 34 büyükbaş hayvan için 2 milyon 151 bin 750 lira ödeme yapıldı.

Depremin ilk anından itibaren devletin tüm kurumlarının seferber olduğu deprem bölgesine Türk Kızılay ekipleri de 36 gün boyunca günlük 15 bin kişilik sıcak yemek dağıttı. Başkale Kaymakamlığının deprem bölgesinde gıda ve günlük ekmek yardımları sürdürüyor.

Can ve mal kaybının yaşandığı Özpınar, Güvendik, Gelenler, Kaşkol, Böğrüpek ve Ömerdağı mahallelerinde konteynerlerin yerleştirilmesi çalışmaları da devam ediyor.

Mahallelerde kurulumu, elektrik, su ve altyapı çalışmaları tamamlanan 676 konteynere depremzedelerin yerleştirilmesine başlandı.

"Devletin tüm kurumları 24 saat yanımızdaydı"
Özpınar Mahallesi Muhtarı Cezmi Arslan, yaptığı açıklamada, depremden sonra çadırlarda kaldıklarını, şimdi de kendileri için konteynerlerin kurulduğunu söyledi.

Mahallede depremin ilk anından itibaren devletin yaraların sarılması için seferber olduğunu vurgulayan Arslan, "Mahallemize 130 konteyner kuruldu. Eksikler de tamamlanacak. Allah devletimize zeval vermesin. Başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, valimiz ve kaymakamımıza bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederiz. Devletin tüm kurumları 24 saat yanımızdaydı."

Gelenler Mahallesi Muhtarı Özcan Işık ise konteynerlerden memnun olduklarını dile getirerek, bu şekilde yağmurdan, soğuktan korunduklarını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: Şu ana kadar 65 bin müşterimizin kredi kartı borçlarını erteledik06 Nisan 2020 Pazartesi 13:01
  • İspanya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 13 bin 55'e yükseldi06 Nisan 2020 Pazartesi 12:44
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi pazarcı esnafına maske dağıttı06 Nisan 2020 Pazartesi 12:02
  • Kovid-19 ülkeler arası maske savaşı başlattı06 Nisan 2020 Pazartesi 11:54
  • Aracını park etmeye çalışırken havuza düştü06 Nisan 2020 Pazartesi 11:42
  • ABD uçak gemisinin kaptanında da koronavirüs çıktı06 Nisan 2020 Pazartesi 11:39
  • PTT önünde sosyal mesafesiz kalabalığa polis engel oldu 06 Nisan 2020 Pazartesi 11:37
  • Üniversite öğrencilerinin burs ve kredileri hesaplarına yatırılmaya başlandı06 Nisan 2020 Pazartesi 11:10
  • Boris Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme06 Nisan 2020 Pazartesi 11:03
  • Kırıkkale'de evde kalanlara seyyar konser06 Nisan 2020 Pazartesi 10:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti