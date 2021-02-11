  • BIST 1.554
  • Altın 417,330
  • Dolar 7,0501
  • Euro 8,5470
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 13 °C
»

Van'da donan sazlıklar balıkçıların ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu

Van'da soğuk havanın etkisiyle donan sazlık alanlar, balıkçıların ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Van'da donan sazlıklar balıkçıların ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu

Van'ın Edremit ilçesinde akarsuların Van Gölü'ne döküldüğü bölgelerdeki sazlık alanların yüzeyi buzla kaplandı.

Artos Dağı'nın eteklerinde metrelerle yükseklikteki kamışların buzlarla bütünleşmesi, seyrine doyum olmayan manzaraya sahne oldu.

Bölgeye gelen fotoğraf tutkunları bölgenin güzelliklerini fotoğraf karelerine yansıtırken, balıkçılar da buz tabakasını baltalarla kırarak balık avladı.

Köşk Mahallesi'ndeki sazlık alana gelen öğretmen çift, buz tabakasının üzerinde gitar ve flüt çalarak çocuklarına mini konser verdi.

Müzik Öğretmeni Erdem Çurku, AA muhabirine, ailesiyle donan sazlıkları görmeye geldiklerini söyledi.

Enstrümanlarını da yanlarına alarak güvenli noktada hem müzik dinletisi yaptıklarını hem de bu anları, çektikleri görsellerle ölümsüzleştirdiklerini belirten Çurku, şunları kaydetti:

"Buzun üzerine çıkmak çok heyecanlı. Sürekli bir tedirginlik yaşıyorsunuz. İnsanın aklına filmlerdeki buzların kırılma sahneleri geliyor. Buzun üzerinde balık tutan arkadaşlar, fotoğraf çekenler ve biz, çok keyifli anlar yaşadık. Hava da çok güzeldi. Bizim için de farklı bir deneyim oldu."

Fotoğrafçı Merve Polat ise polis olan eşinin tayininin Kayseri'ye çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Van'ı özlemiştik. Bölgenin güzelliklerini yeniden görmek için kente geldik. Van, eşsiz güzelliklere sahip bir kent. Burada yaşadığımız dönemde çok samimi ve güzel dostlar edindik. Bu güzellikleri unutmak mümkün değil. Bugün de ailelerimizle, donmuş sazlığın üzerinde sıra dışı fotoğraflar çektik. Bizim için de çok keyifli bir gün oldu."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakınlarından haber alamayan Uygur Türkleri yaşadıklarını anlattı11 Şubat 2021 Perşembe 13:11
  • Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem11 Şubat 2021 Perşembe 13:07
  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez11 Şubat 2021 Perşembe 13:07
  • Gesi Bağları'nın 'kuş köşkleri' turizme kazandırılacak11 Şubat 2021 Perşembe 13:05
  • Türkiye'de geçen ay son 51 yılın en sıcak 2. ocak ayı yaşandı11 Şubat 2021 Perşembe 11:44
  • 8 yaşındaki kızı Kur’an-ı Kerim öğrendiği için cezaevine attılar11 Şubat 2021 Perşembe 11:35
  • Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi11 Şubat 2021 Perşembe 11:22
  • Müslümanların her yıl heyecanla beklediği mukaddes üç aylar 13 Şubat'ta başlayacak11 Şubat 2021 Perşembe 11:14
  • Uygur Türkü küçük kıza İstanbul İl Göç İdaresi ve Zeytinburnu Kaymakamlığından destek11 Şubat 2021 Perşembe 11:14
  • Pençe Kartal-2 Harekatı'nda yaralanan bir asker daha şehit oldu11 Şubat 2021 Perşembe 11:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti