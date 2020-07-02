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Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristin gri listede arandığı belirlendi

Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin 2015-2018'deki birçok kanlı eylemin faili olduğu ve gri listede arandığı belirlendi.
Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristin gri listede arandığı belirlendi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, Başkale'de 2015-2018 arasında gerçekleştirilen birçok kanlı eylemin faili olduğunu ve gri listede arandıklarının tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 29 Haziran Pazartesi günü, Van'ın Gürpınar kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birlikleri ile gerçekleştirilen J-SİHA destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Teröristlerin, terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan, sözde Van eyaleti, Başkale ve Masiro gücünde faaliyet gösteren, "Welat Malazgirt" kod adlı Fırat Göre, "Azat" kod adlı Tahsin Genez ve "Kendal" kod adlı İlyas Duran olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Ölü ele geçirilen teröristlerin, Ağustos 2017'de Van/Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığına yapılan saldırı, 12 Haziran 2017'de Van/Başkale-Yolmaçayır Mahallesi Mengen Tepe bölgesinde Sinan Şener isimli çobanın öldürülmesi, 3 Temmuz 2017'de Van/Başkale-Gedikbaşı Mahallesi Boğaz mevkisinde Van-Hakkari kara yolu üzerinde mayın araması yapan güvenlik güçlerine yönelik roketatarlı saldırı ve 9 Eylül 2016'da Van/Başkale Eşmepınar bölgesinde güvenlik korucularına yapılan eylem sonucu 3 güvenlik korucusu ile 1 sivilin şehit edilmesi olaylarını gerçekleştirdikleri ifade edildi. 

Teröristlerin, 2016'da Van'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi sınırları içerisinde yol kesmeyi müteakip 1 güvenlik korucusunun şehit edilmesi ve 2 güvenlik korucusunun yaralanması, aynı yıl Başkale ilçesi Yavuzlar Mahallesi sınırları içerisinde, bir araca yönelik silahlı saldırı sonucu 3 güvenlik korucusu ve 1 sivilin şehit edilmesinin yanı sıra birçok eylemin de faillerinden oldukları aktarıldı. 

Teröristlerle 2 M-16 piyade tüfeği, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 glock marka tabanca, 6 el bombası ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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