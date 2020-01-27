  • BIST 122.142
  • Altın 301,951
  • Dolar 5,9429
  • Euro 6,5536
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya -2 °C
» »

Van'da evde yangın: Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi

Van'da evde yangın: Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi
Van’ın Erciş ilçesinde evde çıkan yangında Havanur (4) ve  Hiranur Yıldız (3) kardeşler, hayatını kaybetti.

Erciş ilçesi Yukarıışıklı Mahallesi'nde oturan Gamze Yıldız, saat 13.30 sıralarında çocukları Havanur ve Hiranur'u evde bırakıp, yakındaki kayınvalidesinin evine su almaya gitti. Bu sırada ahşap evde, yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yapan ailenin komşuları, itfaiyeye haber verdi. İhbarı üzerine bölgeye, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabası sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Yıldız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu. Acı haberi alan Gamze Yıldız ile yakınları sinir krizleri geçirdi.

Havanur ve Hiranur kardeşlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gamze Yıldız'ın eşi Taner Yıldız’ın şehir dışında olduğu ifade edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

CANSIZ BEDENLERİ, OTOPSİ İÇİN ADLİ TIPTA

Van'ın Erciş ilçesinde, evde çıkan yangında yaşamını yitiren Havanur (4) ve Hiranur Yıldız (3) kardeşlerin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin tamamlanmasının ardından kız kardeşlerin cenazelerinin yakınların teslim alınıp, toprağa verileceği belirtildi. 

CENAZELERİ AYNI TABUTTA, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Van'ın Erciş ilçesinde, evde çıkan yangında yaşamını yitiren Havanur (4) ve Hiranur Yıldız (3) kardeşlerin cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından akşam saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Erciş ilçesinin Yukarı Işıklı Mahallesi'ne getirilen iki kız kardeşin cenazesi, mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından, aynı tabuta konulup mezarlığa getirildi. Hevanur ve Hiranur kardeşlerin cenazesi tabuttan çıkarılıp, aynı mezarlıkta yan yana gözyaşları arasında toprağa verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Van'da evde yangın: Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi
Van'da evde yangın: Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi
İki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak çıkarıldı
İki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak çıkarıldı
Depreme canlı yayında yakalandılar
Depreme canlı yayında yakalandılar
Erkam Tatlıtürk - Boks Eldivenim
Erkam Tatlıtürk - Boks Eldivenim
Uçakta panik anları! Bir anda dumanla doldu
Uçakta panik anları! Bir anda dumanla doldu
Çay sağlığa iyi geliyor! İşte faydaları
Çay sağlığa iyi geliyor! İşte faydaları
Son Eklenen Videolar
Suriye'deki El Bab Ulu Camisi yeniden ibadete açılacak
Suriye'deki El Bab Ulu Camisi yeniden ibadete açılacak
Kitapları tersten okuyor, yeteneğiyle herkesi şaşırtıyor
Kitapları tersten okuyor, yeteneğiyle herkesi şaşırtıyor
Motosiklet metrobüs yoluna girdi
Motosiklet metrobüs yoluna girdi
Fiyatı 20 TL'den 5 TL'ye düştü, uzun kuyruklar oluştu
Fiyatı 20 TL'den 5 TL'ye düştü, uzun kuyruklar oluştu
18 milyon öğrencinin yarıyıl tatili başladı
18 milyon öğrencinin yarıyıl tatili başladı
Hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu
Hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti