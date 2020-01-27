Van'da evde yangın: Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi

Van’ın Erciş ilçesinde evde çıkan yangında Havanur (4) ve Hiranur Yıldız (3) kardeşler, hayatını kaybetti.

Erciş ilçesi Yukarıışıklı Mahallesi'nde oturan Gamze Yıldız, saat 13.30 sıralarında çocukları Havanur ve Hiranur'u evde bırakıp, yakındaki kayınvalidesinin evine su almaya gitti. Bu sırada ahşap evde, yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yapan ailenin komşuları, itfaiyeye haber verdi. İhbarı üzerine bölgeye, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabası sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Yıldız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu. Acı haberi alan Gamze Yıldız ile yakınları sinir krizleri geçirdi.

Havanur ve Hiranur kardeşlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gamze Yıldız'ın eşi Taner Yıldız’ın şehir dışında olduğu ifade edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

CANSIZ BEDENLERİ, OTOPSİ İÇİN ADLİ TIPTA

Van'ın Erciş ilçesinde, evde çıkan yangında yaşamını yitiren Havanur (4) ve Hiranur Yıldız (3) kardeşlerin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin tamamlanmasının ardından kız kardeşlerin cenazelerinin yakınların teslim alınıp, toprağa verileceği belirtildi.

CENAZELERİ AYNI TABUTTA, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Van'ın Erciş ilçesinde, evde çıkan yangında yaşamını yitiren Havanur (4) ve Hiranur Yıldız (3) kardeşlerin cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından akşam saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Erciş ilçesinin Yukarı Işıklı Mahallesi'ne getirilen iki kız kardeşin cenazesi, mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından, aynı tabuta konulup mezarlığa getirildi. Hevanur ve Hiranur kardeşlerin cenazesi tabuttan çıkarılıp, aynı mezarlıkta yan yana gözyaşları arasında toprağa verildi.