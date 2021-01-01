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Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi. 

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni tip koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Van ili coğrafi sınırları içinde 04 Ocak'tan geçerli 18 Ocak da dahil olmak üzere 15 gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanun'un 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır."

Açıklamada, kentte düzenlenecek basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılmasının, çadır ve stant kurulmasının, imza kampanyası düzenlenmesinin, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının ise 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin ilgili hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlandığı bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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