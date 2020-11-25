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Van'da iki yılda ikna edilen 43 terörist teslim oldu

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çabaları sonucu, son iki yılda 15'i kadın 43 terörist, PKK'nın dağ kadrosundan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Van'da iki yılda ikna edilen 43 terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın Kuzeyi'ne gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda  terör örgütü PKK'da çözülmeler yaşanırken, jandarma ekiplerinin terör örgütüne yönelik Van kırsalına yaptıkları operasyonlar da aralıksız devam ediyor. Operasyonlarda ağır darbe yiyen teröristlere ait, barınak, sığınak ve mağalar ise yerlebir ediliyor. Ele geçirilen ağır silahlar, mühimmat ve yüklü miktarda yaşam malzemeleri de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bulundukları yerde ihma ediliyor.

'SON İKİ YILDA 43 TERÖRİST İKNA SONUCU TESLİM OLDU'

Jandarma kırsal alanda teröristlerle mücedele ederken, bir yandan da  dağda olan teröristlerin teslim olmaları için yaptığı ikna çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.  Van İl Jandarma Komutanlığı'nın bölücü terör örgütü üyelerinin aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü ikna çalışmaları kapsamında, 2019'da 7 kadın, 17 erkek, 2020'de ise 8 kadın, 11 erkek  olmak üzere 43 teröristin güvenlik güçlerine teslim olmaları sağlandı.

Yetkililer, bölgede halkın huzur ve güvenini sağlamaya yönelik ailelerin de desteğini alarak yürüttüğü ikna çalışmalarının daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edileceğini bildirdi. Teslim olan teröristler, Van İl Jandarma Komutanlığı'nda  aileleriyle buluşturulması sırasında duygusal anlar da yaşanıyor.

VAN'DA JANDARMA EKIPLERINCE DUZENLENEN OPERASYONLARDA TEROR ORGUTUNE BUYUK DARBE VURULURKEN, IL JANDARMA KOMUTANLIGI TARAFINDAN YURUTULEN IKNA CABALARI SONUCU, SON IKI YILDA 15'I KADIN 43 TERORIST, PKK'NIN DAG KADROSUNDAN KACARAK GUVENLIK GUCLERINE TESLIM OLDU. TESLIM OLAN TERORISTLER, AILELERIYLE BULUSTURULURMASI SIRASINDA DUYGUSAL ANLAR YASANDI. (FOTO:VAN-DHA)

'ÖRGÜT İÇİNDE İŞKENCE VE İNFAZLAR BAŞLADI'

Teröristlerin jandarmada çarpıcı ifadeler verdikleri de belirtildi. Teslim olan teröristlerin ifadesi, örgütün çökme noktasına geldiğini gösterdi. Teröristler, örgüt içinde işkence ve infazların başladığını anlattı. Teröristler, terör örgütünün bölgede yaşayan vatandaşlarla irtibatının kopma noktasına geldiğini, bu durumun örgütün içerisinde moral ve motivasyon olarak çöküntü yaşattığını söylediler.

VAN'DA JANDARMA EKIPLERINCE DUZENLENEN OPERASYONLARDA TEROR ORGUTUNE BUYUK DARBE VURULURKEN, IL JANDARMA KOMUTANLIGI TARAFINDAN YURUTULEN IKNA CABALARI SONUCU, SON IKI YILDA 15'I KADIN 43 TERORIST, PKK'NIN DAG KADROSUNDAN KACARAK GUVENLIK GUCLERINE TESLIM OLDU. TESLIM OLAN TERORISTLER, AILELERIYLE BULUSTURULURMASI SIRASINDA DUYGUSAL ANLAR YASANDI.(FOTO:VAN-DHA)

LİDER KADRO, BAŞARISIZLIĞIN FATURASINI ALT KADROYA KESİYOR

Teröristler, örgüt mensuplarının kendi içinde sorgulama ve hesaplaşmaya başladığı, PKK/KCK terör örgütüne karşı, güvenlik güçleri tarafından yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren örgütün, kendi başarısızlıklarının faturalarını sözde alt kadrolara yüklediklerini anlattı.

VAN'DA JANDARMA EKIPLERINCE DUZENLENEN OPERASYONLARDA TEROR ORGUTUNE BUYUK DARBE VURULDU. OPERASYONLARDA, COK SAYIDA SILAH, MUHIMMAT VE YASAM MALZEMESI ELE GECIRILDI.(FOTO:VAN-DHA)

TESLİM OLAN TERÖRİSTLER, İŞBİRLİKÇİLERİ DEŞİFRE EDİYOR

Terör örgütünde faliyet yürütürken işbirlikçilerden her türlü yardımı alan örgüt mensuplarının, teslim olduktan sonra, kendilerine yardım ve yataklık edenleri deşifre ettiğini anlatan teröristler, işbiklikçilere yapılan operasyon ve tutuklamalardan dolayı, örgüte yakın olanların bile terör örgütüne güvenlerinin kalmadığını da ifadelerinde dile getiriyorlar.

Güvenlik güçlerinin yaptıkları operasyonlarda örgütün uyuşturucu ticaretine de büyük darbeler vuruluyor. Teslim olan PKK'lıların "PKK/KCK teröristlerin yanı sıra, örgütünün finansmanına da ağır darbeler vuruldu.Bu nedenle de örgütün para trafiği de kesildi. Terör örgütü mensupları, başarısızlıklarını üst kadrolara bildirirken, önceki dönem işbirliği içerisinde olan bazı vatandaşları da ajanlıkla suçluyorlar" dedikleri öğrenildi. 

VAN'DA JANDARMA EKIPLERINCE DUZENLENEN OPERASYONLARDA TEROR ORGUTUNE BUYUK DARBE VURULDU. OPERASYONLARDA, COK SAYIDA SILAH, MUHIMMAT VE YASAM MALZEMESI ELE GECIRILDI.(FOTO:VAN-DHA)

Yetkililer, yapılan başarılı operasyonlar neticesinde örgütün hedeflediği eylemleri de gerçekleştiremedikleri, eleman ve işbirlikçi temin edemez hale geldiklerini, lojistik kanallarının da tamamen kesildiği, teslim olan ve yakalanan teröristlerin ifadelerinden anlaşıldığını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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