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Van'da İran merkezli depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, "Kış şartlarının en zor olduğu bir haftada bu deprem meydana gelmişti. Devletimiz bütün birimlerini seferber ederek vatandaşla el ele verip yaraları en hızlı şekilde sarmaya çalıştı." dedi.
Van'da İran merkezli depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi

İran'ın Hoy kentinde geçen yıl meydana gelen ve Van'n Başkale ilçesinde yıkıma neden olan 5,9 büyüklüğündeki depremin birinci yılı dolayısıyla ilçeye bağlı Özpınar Mahallesi'nde düzenlenen programda, yaşamını yitiren 4'ü çocuk 10 kişi için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, depremde 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 67 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Van'da 30 yılın en fazla kar yağışının geçen yıl gerçekleştiğini anlatan Bilmez, şöyle konuştu:

"Kış şartlarının en zor olduğu bir haftada bu deprem meydana gelmişti. Devletimiz bütün birimlerini seferber ederek vatandaşla el ele verip yaraları en hızlı şekilde sarmaya çalıştı. Sadece devletimiz değil Trabzon'dan, Adana'dan, İzmir'den, Hatay'dan, Sinop'tan, Zonguldak'tan, İstanbul'dan herkes yanımızda olmaya çalıştı. Bugün depremin yıl dönümünde ölümün meydana geldiği 3 köyü ziyaret edeceğiz. Ardından muhtarlara konut yapımı, hak sahipliği ve diğer çalışmalarımızla ilgili bilgi vereceğiz. Vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerini dinleyeceğiz. Biz bugün onları unutmadık, onların yanında olduk. Onlar kendi konutlarına yerleşinceye kadar bu işin takipçisi olacağız."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ilçe sakinlerine selamını ileten Bilmez, "Hak sahipliği ve yer seçim belgesini getiren 150 ailenin konutları daha önce ihale edilmişti. 133 ailenin de ihale süreci devam ediyor. Şu ana kadar 1000 konutluk hak sahipliği kesinlik kazandı. 852 vatandaşımız ise yer seçim belgesini ibraz etti. 139 vatandaşımızın yer sorunu devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Bilmez, daha sonra programın yapıldığı mahallede kurulan konteynerde yaşayan aileleri ziyaret etti, kadınlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi.

Kızılay ekiplerinin yemek ve helva ikramında bulunduğu programa, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum amirleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Bilmez ve beraberinkiler, programın ardından depremin etkili olduğu Gelenler, Kaşkol ve Güvendik mahallelerini de ziyaret etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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