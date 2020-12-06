Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda PKK/KCK terör örgütüne 1995 yılında Mardin'den katılım yapan, 1995-2005 yıllarında Irak'ın kuzeyinde faaliyet yürüten bir ve 2014 yılında Ağrı'dan katılım yapan bir olmak üzere iki bölücü terör örgütü mensubunun 5 Aralık günü teslim olmaları sağlanmıştır."
Valilik açıklamasında, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği vurgulandı.
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