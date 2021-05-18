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Van'da kaçak avlanan 15 ton 'canlı balık' tekrar suya bırakıldı 

Van'da kaçak avlanan 15 ton 'canlı balık' tekrar suya bırakıldı 
Van'ın Muradiye ilçesinde, kaçak olarak yapılan inci kefali avcılığına yönelik yapılan denetimlerde, 100 metre uzunluğunda kafes manyat tipi ağa takılı 15 ton canlı balık ele geçirildi.

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda; Tarım Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Edremit Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesine bağlı Ovapınar Mahallesi'nde bulunan tatlı sularda gece denetim yaptı. Denetimlerde, 100 metre uzunluğundaki kafes manyat tipi ağa takılı 15 ton canlı balık ele geçirildi. Balıklar ekipler tarafından tekrar suya bırakılırken, kaçak avclık yapan 4 kişiye 7 bin 416 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Deresi ile Şamran Kanalında yapılan denetimlerde ise suya serilmiş vaziyette 50 ve 10 metre uzunluğunda 2 uzatma ağına el konuldu. Erciş'e bağlı Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerinin yaptığı denetimlerde de 1 serpme, 15 hayalet ağına (tırıvırı) ve 200 kilo balığa el konuldu. El konulan canlı balıklar tekrar suya bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, inci kefallerinin yanı sıra 15 Mayıs tarihi  itibari ile sazangiller av yasağının da başladığını ifade ederek, "Sazan balığı yasağı da 15 Ağustos tarihine kadar sürecektir. Bu kapsamda il Müdürlüğümüz, jandarma, emniyet ve diğer kurumlar ile birlikte koordineli bir şekilde denetimler yaparak hem inci kefali hem de sazangiller sınıfındaki balık türlerimizi üreme döneminde avlamak isteyen kaçak avcılara 7/24 geçit verilmeyecektir" dedi.

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