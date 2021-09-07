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Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
Van'ın Gürpınar ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, takla atarak şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada minibüs şoförü öldü, 16 kaçak göçmen yaralandı.
07 Eylül 2021 Salı 11:46
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