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Van'da 'kar' kazaları; 1 ölü, 8 yaralı

VAN'da, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile 57 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapanırken, 1 günde meydana gelen kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 8 kişi de yaralandı.
Van'da 'kar' kazaları; 1 ölü, 8 yaralı

Van'da dün etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yerleşim yerlerinde kar kalınlığı, yarım metreye ulaşırken, kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili olmaya başladı. Çaldıran ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 19 dereceye kadar düştü. Kar yağışının etkili olması ile birlikte kentte 29 mahalle, 28 mezra olmak üzere toplam 57 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı ve tipide yolların kayganlaşması nedeniyle trafik kazaları da meydana geldi. Gün içinde birçok kaza ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, zorlu şartlarda kazalara müdahale etti. Muradiye ilçesi Ünseli yol ayrımında, 4 saatte 6 aracın karıştığı 3 kaza meydana gelirken, Erciş'te ise akşam saatlerinde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Aynı gün Özalp ilçesi Irgatlı kavşağı, Edremit ve Tuşba ilçe merkezlerindeki trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

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