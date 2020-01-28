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Van'da kilo almak için kullanılan 68 bin 200 tablet kaçak ilaç ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, İpekyolu ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kilo almak için kullanılan 68 bin 200 tablet kaçak olduğu belirlenen ilaç ile 604 kilo kaçak çay ele geçirildi.
Van'da kilo almak için kullanılan 68 bin 200 tablet kaçak ilaç ele geçirildi

Kaçak ilaç ve çaya el konulurken, iş yeri sahipleri hakkında '5607' sayılı kanuna muhalefet etmek suçundan işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesi Numune Sokak üzerinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde arama yapan ekipler, kilo almak için kullanılan ve kaçak olduğu belirlenen 68 bin 200 tablet kaçak ilaç ile 604 kilo 500 gram kaçak çay ele geçirdi. Kaçak ilaç ve çaya el konulurken, iş yeri sahipleri hakkında '5607' sayılı kanuna muhalefet etmek suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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