  • BIST 1.477
  • Altın 454,294
  • Dolar 7,4276
  • Euro 9,0884
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 8 °C
»

Van'da, kısıtlama öncesi sokak hayvanları unutulmadı

VAN Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle bu akşam saat 21.00'de başlayacak olan kısıtlama öncesi sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama bıraktı.
Van'da, kısıtlama öncesi sokak hayvanları unutulmadı

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yeni yılda 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bugün saat 21.00’de başlayacak olan ve 4 Ocak günü saat 05.00'te sona erecek 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama ile su bıraktı.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, sokak hayvanlarına kısıtlama öncesinde olduğu gibi kısıtlama sonrasında da düzenli yiyecek bırakıldığını söyledi. Allahverdi, ‘‘Biz günlük kent merkezine 200 kilogram mama bırakıyoruz. Kar yağışı ve sokağa çıkma yasaklarında bu sayıyı, günlük 300 kilograma çıkarttık. Herkes evinin bulunduğu sokağa, yemek artıklarını bırakırsa hayvanlarımız aç kalmaz. Belirlediğimiz sabit noktaların sayısını arttırarak mama bırakmaya çalışıyoruz. Hayvanseverlerden de destek bekliyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Abdullah Kurt ise yasak döneminde herkesin, sokak hayvanlarına bakması gerektiğine dikkat çekti. Kurt, "Evim bu noktaya yakın. Her gün ekipleri, sokak hayvanlarına mama bırakırken görüyorum. Sokağa çıkma kısıtlamasında ne yazık ki hayvanlar yiyecek bulamıyor. Bu uygulama sayesinde inşallah aç kalmayacaklar. Hayvan aç kalmazsa kimseye saldırmaz, rahatsız etmez. Allah herkesten razı olsun” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükçekmece'de denize atlayan kişiyi zabıta kurtardı31 Aralık 2020 Perşembe 16:45
  • İzmir'de yılbaşı ve kısıtlama öncesi marketlerde yoğunluk oluştu31 Aralık 2020 Perşembe 16:43
  • 2020'de Bolu ziyaretçi akınına uğradı31 Aralık 2020 Perşembe 16:42
  • Samsun'da Kıbrıs Gazisi, koronavirüse yenik düştü31 Aralık 2020 Perşembe 16:41
  • Yeni yıla ilk giren Ülke? Yeni yıla hangi Ülke girdi?31 Aralık 2020 Perşembe 14:36
  • Eyyüp Nebi Cami ve Külliyesi ibadete hazır: Ne zaman açılacak? Eyyüp Nebi Cami ve Külliyesi nerede?31 Aralık 2020 Perşembe 14:29
  • Otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 3 yaralı30 Aralık 2020 Çarşamba 23:31
  • Kadıköy'de kadın cinayetleri protestosu30 Aralık 2020 Çarşamba 21:35
  • Direksiyon başında yemek yiyen minibüs şoförüne, 132 lira para cezası30 Aralık 2020 Çarşamba 21:34
  • Niğde sokaklarında 'Korona' yazılı kostümle gezip, uyarıda bulundu30 Aralık 2020 Çarşamba 19:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti