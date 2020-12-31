Van'da, kısıtlama öncesi sokak hayvanları unutulmadı

VAN Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle bu akşam saat 21.00'de başlayacak olan kısıtlama öncesi sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama bıraktı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yeni yılda 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bugün saat 21.00’de başlayacak olan ve 4 Ocak günü saat 05.00'te sona erecek 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama ile su bıraktı.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, sokak hayvanlarına kısıtlama öncesinde olduğu gibi kısıtlama sonrasında da düzenli yiyecek bırakıldığını söyledi. Allahverdi, ‘‘Biz günlük kent merkezine 200 kilogram mama bırakıyoruz. Kar yağışı ve sokağa çıkma yasaklarında bu sayıyı, günlük 300 kilograma çıkarttık. Herkes evinin bulunduğu sokağa, yemek artıklarını bırakırsa hayvanlarımız aç kalmaz. Belirlediğimiz sabit noktaların sayısını arttırarak mama bırakmaya çalışıyoruz. Hayvanseverlerden de destek bekliyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Abdullah Kurt ise yasak döneminde herkesin, sokak hayvanlarına bakması gerektiğine dikkat çekti. Kurt, "Evim bu noktaya yakın. Her gün ekipleri, sokak hayvanlarına mama bırakırken görüyorum. Sokağa çıkma kısıtlamasında ne yazık ki hayvanlar yiyecek bulamıyor. Bu uygulama sayesinde inşallah aç kalmayacaklar. Hayvan aç kalmazsa kimseye saldırmaz, rahatsız etmez. Allah herkesten razı olsun” diye konuştu.