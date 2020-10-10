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Van'da PKK/KCK operasyonuna 4 tutuklama

Van'da terör örgütü PKK/KCK'nın basın ve kültür yapılanması içerisinde faaliyet yürüten kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Van'da PKK/KCK operasyonuna 4 tutuklama

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ekim günü örgütün basın ve kültür yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüpheliler ile basın kültür ofisi olarak kullanıldığı değerlendirilen bir iş yerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin üstlerinde, iş yeri ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. 

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.B., N.S., Ş.A., ve C.U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli Ş.E., ve F.Ç., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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