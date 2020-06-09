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Van'da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Van'da terör örgütü PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında şehit olan işçiler Yağdıran ve Baran için tören düzenlendi.
Van'da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası'na yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına terör örgütü PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit olan Murat Yağdıran (60) ve Emrah Baran'ın (32) cenazesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemi sonrası Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi karşısındaki helikopter pistine getirildi.

Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde İl Müftüsü Ömer Keskin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit işçilerin cenazeleri defin işlemi için kentteki mezarlıklara uğurlandı.

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Törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, şehit yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı.

Vali Bilmez, şehit yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

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Van'ın Çatak ilçesine bağlı Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası'na yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına terör örgütü PKK'lı teröristlerce dün el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenmişti. Saldırıda işçilerden araçta bulunan işçiler Murat Yağdıran ile Emrah Baran şehit olmuş, 8 işçi yaralanmıştı. 

Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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