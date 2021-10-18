Van'da sağanak yağış etkili oldu

VAN'da, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Rögarlar tıkanınca cadde ve sokaklar su birikintisi ile doldu. İşyeri sahipleri ve sürücüler zor anlar yaşarken, yağışa hazırlıksız yakalananlar ise binaların saçakları altına sığınd