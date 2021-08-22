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Van'da Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruldu

Van'da göl üzerinden kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve göldeki güvenliğin sağlanması amacıyla Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı kuruldu.
Van'da Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruldu

Edremit ilçesinde konuşlandırılan Bot Komutanlığının açılışı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ve Sahil Güvenlik Edremit Karakol Komutanı Yüzbaşı Fırat Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

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Aslan'ın yapacakları çalışmalar hakkında bilgi vermesinin ardından konuşan Vali Bilmez, Vanlıların tarih boyunca Van Gölü'nü "deniz" olarak adlandırdığını söyledi.

Daha önce Van Gölü'nün güvenliğini jandarma ve emniyet teşkilatının sağladığını anlatan Bilmez, şöyle konuştu:

"Zaman zaman göl üzerinde gerçekleşen kaçakçılık faaliyetlerine müdahale etmekte elimizdeki botlar yetersiz kalmaktaydı. Geçen yıl da Van Gölü'nde bir kaza meydana geldi. Yaşanan tekne faciasının ardından gölün durumunu o gün ilimize gelen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya arz ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla İçişleri Bakanımızın girişimleri sonucunda Van Gölü'nün seyrüseferini, denizlerde seyrüseferi sağlamakla görevli Sahil Güvenlik Komutanlığının ilimizde ve Bitlis'in ilçelerine kurulmasına karar verildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının ana karargahının Van'da olacağını, ilçelerde de birimlerinin kurulacağını aktaran Bilmez, bundan sonra Van Gölü'ndeki seyrüseferin daha güvende olacağını vurguladı.

İnsansız can kurtarma aracı tanıtıldı

Açılışın ardından yerli imkanlarla geliştirilen İnsansız Cankurtaran Aracı'nın (İCA) tanıtımı yapıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri, göle bıraktıkları İCA'nın nasıl çalıştığı, sularda boğulma tehlikesi yaşayanlara müdahale yöntemleriyle ilgili bilgiler verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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