Van'da sakladığı evde yakalanan terörist, tutuklandı

VAN ve Şırnak İl Jandarma komutanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 gün önce düzenlenen müşterek operasyonda saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınan 'Ferman' kod adlı Ercan Yacan tutuklandı

Teröristin, terör örgütünün gençlik yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü, 2014'te sözde özel kuvvetler eğitimi aldığı, 2015- 2016'da örgütün kırsal yapılanmasına katıldığı, daha sonra Suriye ve Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yacan'ın, 2019'da Irak'ın kuzeyinde bulunan Kandil Goşine bölgesinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü, son olarak Van'da PKK/KCK terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yaptığı belirlendi.

Van Valiliği tutuklanan terörist Yacan ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan müşterek çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün kırsal kadrosunda sözde özel kuvvetler biriminde eğitim alarak, şehir merkezine örgüte eleman temin etmek ve örgüt adına faaliyet göstermek üzere görevlendirildiği tespit edilen (1) BTÖ mensubu 16 Eylül 2020 tarihinde yakalanmış olup, 18 Eylül 2020 tarihinde Van Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir."