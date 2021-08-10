  • BIST 1.433,180
  • Altın 481,88
  • Dolar 8,6330
  • Euro 10,1150
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 20 °C
»

Van'da sel nedeniyle yaylada mahsur kalan 35 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde sel nedeniyle yaylada mahsur kalan 35 kişi belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Van'da sel nedeniyle yaylada mahsur kalan 35 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı

İlçeye 70 kilometre uzaklıktaki Arındı ile Yurtbaşı mahallelerine bağlı Velitan Yaylası'na giden yol, selin taşıdığı hafriyat nedeniyle kapandı.

Sel nedeniyle çadırları hasar gören ve mahallelerine dönemeyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Gürpınar Belediyesine bağlı ekipler, 24 saat süren çalışma sonucu yaylaya giden yolu açarak mahsur kalanların evlerine dönmelerini sağladı.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçe genelinde sel nedeniyle oluşan tahribatın giderilmesi için ekiplerin aralıksız çalıştığını söyledi.

Selden etkilenen 18 mahallede çalışmaların devam ettiğini belirten Tanış, şöyle konuştu:

"Gelen ihbarları değerlendirerek vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Sel dolayısıyla Arındı ve Yurtbaşı mahallelerimizin ortak kullandığı Velitan Yaylası'nın yolunun kapanması nedeniyle 35 vatandaşımızın mahsur kaldığını öğrendik. İhbarın geldiği ilk andan itibaren belediye ekiplerimizi görevlendirerek çalışmalarımıza başladık. Kesintisiz süren 24 saatlik çalışmanın ardından yolu açarak vatandaşlarımıza ulaştık. Çok şükür herhangi bir can kaybı olmadan vatandaşlarımızın evlerine dönmelerini sağladık."

Vatandaşlar da ilk andan itibaren yolun açılması için çaba gösteren belediye ekiplerine teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: İlk belirlemelere göre kazada 30 kişi yaralandı10 Ağustos 2021 Salı 09:27
  • Türkiye ve dünya gündemi10 Ağustos 2021 Salı 09:26
  • ABD'de açık iş sayısı ilk kez 10 milyonun üzerine çıktı10 Ağustos 2021 Salı 09:25
  • Şırnak'ta 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi 10 Ağustos 2021 Salı 09:24
  • Japonya'da aşırı yağış ve kuvvetli rüzgarlar hayatı olumsuz etkiliyor10 Ağustos 2021 Salı 09:18
  • Tarım ve Orman Bakanlığından, siber saldırıya ilişkin açıklama 10 Ağustos 2021 Salı 09:12
  • Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 'Anadolu' operasyonu başlatıldı10 Ağustos 2021 Salı 09:04
  • FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon10 Ağustos 2021 Salı 09:00
  • Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi10 Ağustos 2021 Salı 08:55
  • İstanbul’da Hizbullah operasyonu: Gri kategoriye bir çizik!09 Ağustos 2021 Pazartesi 16:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti