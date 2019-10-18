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Van'da terör saldırısı: 1 şehit, 2 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde sınırın İran tarafından teröristlerce açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Van'da terör saldırısı: 1 şehit, 2 yaralı

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlere dün akşam saat 22.00-22.15 sıralarında sınırın İran tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Açılan ateşe askerlerin anında karşılık verdiği kaydedilen açıklamada, çıkan çatışmada 1 askerin şehit, 2 askerin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, yaralı askerlerin helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

 

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