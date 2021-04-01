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Van'da tır dorsesinde 218 düzensiz göçmen yakalandı

Erciş'te jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde bir tırın dorsesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 218 düzensiz göçmen yakalandı. Aç ve bitkin görünen, aralarında çocukların da olduğu 218 düzensiz göçmene yemek ve çay ikram edildi.
Van'da tır dorsesinde 218 düzensiz göçmen yakalandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Haydarbey mahallesinde bulunan Şeker Fabrikası kavşağında İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama esnasında Van'dan Erciş istikametine giden bir tırdan şüphelenerek durdurdu.

Yapılan aramada tırın dorsesinde 142'si Afganistan, 33'ü Pakistan ve 43'ü Bangladeş uyruklu toplam 218 düzensiz göçmen olduğu görüldü.

Tır şoförü gözaltına alınırken, düzensiz göçmenlerin adli ve idari işlemler tamamlaınca Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.

Aç ve bitkin haldeki düzensiz göçmenlere sıcak yemek ve çay
Erciş Kaymakamlığı ve Belediyesi ile jandarma ekipleri, aç ve bitkin haldeki düzensiz göçmenler için seferber oldu.

Kışla Mahallesindeki 12 Dev Adam Spor Salonu'na belediye otobüsüyle taşınan düzensiz göçmenlere, zabıta ekiplerince yemek ve çay ikram edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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