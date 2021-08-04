Van'da tırın dorsesinden yüzlerce kaçak göçmen çıktı

Van'da durdurulan bir tırın dorsesinden 300 düzensiz göçmen çıktı. Yakalanan kaçak göçmenlerin çoğunun Afgan uyruklu olduğu öğrenildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bölgeye yasa dışı yollardan giriş yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar kapsamında edinilen istihbari bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

TIR belli bir noktada durduruldu

Şüpheli olduğu belirlenen bir TIR takibe alınarak belli bir noktada durduruldu.

TIR içinde yapılan aramalarda, aracın dorsesine gizlenmiş 264 Afganistan, 30 Pakistan ve 6 İran uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.