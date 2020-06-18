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Van'da vaka artışları sürüyor, caddeler kalabalıktan geçilmiyor

VAN'da, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte vaka sayılarında artış gözlenirken, sokak ve caddelerde ise pandemi öncesindeki kalabalık yaşanıyor.
Van'da vaka artışları sürüyor, caddeler kalabalıktan geçilmiyor

Türkiye'de, pandemi sürecinde getirilen kısıtlamaların ardından 1 Haziran itibariyle kontrollü normalleşme sürecine girildi. Normalleşme süreci ile birlikte Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Van'da da vaka sayılarında artış yaşandı. Özellikle taziyeler ve il dışından gelenlerin karantina kurallarına uymaması nedeniyle vaka artışları sürerken, sağlık yetkilileri kentte ikinci dalga endişesi yaşıyor. Ancak tüm bunlara rağmen cadde, sokak, park ve piknik alanlarında pandemi öncesindeki yoğunluk yaşanıyor.

Toplam vaka sayısının yaklaşık 650'ye ulaştığı kentte, vatandaşlar, özellikle taziye ziyaretlerinin  vaka artışlarına neden olduğunu ancak ziyarete gidilmediğinde akrabalık ilişkilerinin kopacağını düşündüklerini belirtiyor. Sadece taziye değil düğünlere de gidilmemesi gerektiğini savunan vatandaşlar, il dışından gelenlerin de 14 gün kuralına uymadıklarını kaydetti. Bazı vatandaşlar da sadece taziye ve toplu etkinlikler değil, ekonomik olarak zor durumda oldukları için çıkmak zorunda olduklarını belirtti.

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