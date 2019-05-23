  • BIST 84.609
  • Altın 251,762
  • Dolar 6,1256
  • Euro 6,8219
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 26 °C
SON DAKİKA13 gün sonra kayıp AA Muhabirinin cansız bedenine ulaşıldı
»

Van'da yakalandılar: Tam 5 buçuk ton ele geçirildi...

VAN'ın Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan iki kamyonette, Van Gölü'nde kaçak avlanmış 5 ton 500 kilogram inci kefali balığı ele geçirildi.
Van'da yakalandılar: Tam 5 buçuk ton ele geçirildi...

Van Jandarma Komutanlığı, Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefali balığının korunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erciş ve Edremit Sahil Bot Timleri ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde  durdurulan iki kamyonette arama yapıldı.

Aramalarda, kamyonetlerin kasalarında çuvallara konulan 5 ton 500 kilogram kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi. Yakalanan balıklar, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şahıslara 1380 sayısı Su Ürünleri Karunu gereği idari para cezası uygulandı.

Araçlar ise trafikten men edildi. Yetkililer, kaçak balık avlayanlara karşı çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahreden ölüm 5 yaşındaki Elif Nur evinin önünde oynarken...23 Mayıs 2019 Perşembe 12:40
  • Akıllara durgunluk veren olay: Bahçe duvarına çarpmıştı...23 Mayıs 2019 Perşembe 12:07
  • Yeni askerlik sistemi kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu23 Mayıs 2019 Perşembe 11:00
  • "İstanbul'u CHP zihniyetine teslim etmeyin"23 Mayıs 2019 Perşembe 10:54
  • Ümit Özat'tan skandal sözler: Orucun telafisi var!23 Mayıs 2019 Perşembe 10:51
  • Cuma Hutbesi 24 Mayıs 2019 yayımlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı 24.05.201923 Mayıs 2019 Perşembe 10:44
  • Ve görevi devraldı: Mesajı verdi23 Mayıs 2019 Perşembe 10:43
  • Trafikte önü kesip öldürmüştü: detaylar ortaya çıktı...23 Mayıs 2019 Perşembe 10:41
  • F-16'lar bomba yağdırdı: PKK'ya büyük darbe23 Mayıs 2019 Perşembe 10:04
  • 27 bin oy almıştı İstanbul seçimlerinde: Yarıştan çekildi23 Mayıs 2019 Perşembe 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti