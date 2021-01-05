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Van'daki DEAŞ soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Van'daki DEAŞ soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı

Van'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Aralık 2020'de Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ile MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 12'si tutuklandı, 22'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Operasyon
Van'da terör örgütü DEAŞ'ın ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 24 Aralık'ta, DEAŞ ile iltisaklı olarak faaliyet gösteren "Amer Onay Grubu"na mensup 34 şüphelinin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, terör örgütü DEAŞ'ın ideolojisini içeren kitap ve dokümanlara el konulmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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