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Van'daki deprem bölgesinde inceleme

Van'da 9 kişinin ölümüne neden olan 5.9 büyüklüğündeki depremde yıkılan ya da ağır hasar alan konutlarda inceleme yapıldı.
Van'daki deprem bölgesinde inceleme

Türkiye-İran sınır hattında meydana gelen ve Van'da 9 kişinin ölümüne neden olan 5.9 büyüklüğündeki depremde yıkılan ya da ağır hasar alan konutların çoğunlukla taş ve briketten yığma usülü yapıldığı, bağlayıcı malzeme olarak da çamur kullanıldığı ortaya çıktı. Bölgede araştırma yapan Van Yüzüncü yıl Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, "Bu yapı malzemelerinden dolayı orta şiddetli ve yıkım yaratması beklenmeyen deprem, ağır yıkımlara sebep oldu. Bir kez daha gördük ki deprem değil deprem yönetmeliğine uygun yapılmayan konutlar öldürüyor"dedi.

Van Yüzüncü yıl Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, depremin vurduğu bölgede incelemelerde bulundu. Bu bölgedeki yapı stoğunun çok kötü olduğunu, yüzde 80'inde briket ve taş kullanıldığını anlatan Sağlam, "Bağlayıcı malzemenin çamur olduğu ve araya kesinlikle başka bağlayıcı malzeme kullanılmadığını gördük. Bu yapı malzemelerinden dolayı orta şiddetli ve yıkım yaratması beklenmeyen deprem, Başkale'nin 4 köyünde ağır yıkımlara sebep oldu. Çatı malzemesi olarak kullanılan tahta kirişler, yıkımın önemli etkenlerinden biri. Biz bir kez daha gördük ki deprem değil deprem yönetmeliğine uygun yapılmayan konutlar öldürüyor"dedi.

'DEPREM ÜÇGENİ HAYAT KURTARABİLİR'

Bağlayıcı maddenin, elle incelediklerinde kolayca ufalandağını gördüklerini belirten Doç. Dr. Sağlam, "Bu bağlayıcı malzemenin yapı malzemesini bir arada tutma özelliği yok. Deprem üçgeni bu tür yapılarda maalesef oluşmamaktadır. Nedeni ise bağlayıcı olmayan briket ve taşların serbest hareket ederek, kişilerin üstüne düşmesidir. Çünkü yatakların veya kanepenin kenarında deprem anında koruma pozisyonunda olsanız bile düşen taşlar ve briketlerin altında kalıyorsunuz. Buradaki evlerde yaptığımız incelemede ön cephe duvarlarının yıkıldığı da dikkat çekiyor" diye konuştu.

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