  • BIST 1.578
  • Altın 444,968
  • Dolar 7,3938
  • Euro 8,9779
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -3 °C
»

Vaniköy Camii'ndeki yangınla ilgili soruşturma tamamlandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangınla ilgili soruşturmasını tamamladı. Soruşturmada, itfaiye raporuna göre yangının elektrik tesisatından çıktığının belirlendiği belirterek olayda kasıt olmadığı tespit edildi.
Vaniköy Camii'ndeki yangınla ilgili soruşturma tamamlandı

Başsavcılığın kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararında, yangının itfaiye tarafından söndürüldüğü, itfaiyenin raporunda yangının elektrik tesisatından kaynaklandığının belirtildiği aktarıldı. Kararda, olay yerinde gerekli keşif işlemi yapıldığı, üçlü bilirkişilerin raporlarında itfaiyenin raporu doğrultusunda yangının elektrik tesisatından kaynaklandığının tespit edildiği, yangının kasten çıkarıldığına dair bir emare ya da iddianın da bulunmadığı, caminin Vakfa ait olduğu ve yangının çıkmasında vakıf yöneticilerinin sorumlu olacağının belirtildiği bildirildi. Kararda, Yeni Valide Camii Vaizi Şeyh Vani Mehmet Efendi Bin Bestam Vakfı’nın yöneticileri ve yetkililerinin kim olduklarının Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden sorulduğu, cevap yazısında Vakfın mülhak bir vakıf olduğu ve tek yetkilinin şüpheli  Uğur Vanioğlu olduğu bildirildi.

KASTEN ÇIKARILDIĞINA İLİŞKİN DELİL YOK

Dinlenen tanıkların da olay yerinde ve saatinde şüpheli bir durumun olmadığını beyan ettiklerinin belirtildiği kararda, tüm dosya kapsamına göre yangının kasten çıkarıldığına dair bir delil ve emareye rastlanılmadığı gibi, böyle bir iddianın da olmadığına yer verildi.  Kararda,  TCK’nun 171/1-a maddesinde belirtilen taksirle yangına neden olma suçunun oluştuğu belirtilerek, bu suçun unsurlarından olan başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından zarar görmesinin müştekinin oturduğu lojmanın zarar görmesiyle oluştuğu, atılı suçun bu haliyle ön ödemeli bir suç olduğu bildirildi. 

Şüpheli Uğur Vanioğlu'nun yapılan ön ödeme ihtarına süresinde riayet ettiğinin yer aldığı kararda, yangında kasıt olmadığı belirtilerek kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi. Adli emanette kayıtlı materyallerin ise delil olarak dosyada saklanmasına ve kararın bir örneğinin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildiği de bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Güvenli Turizm Sertifikası' alan 3 bin 63 tesis Kovid-19'a karşı mücadelesini tescilledi21 Ocak 2021 Perşembe 12:53
  • Bursa'nın yedi asırlık 'Osmanlı köyü'nde kar güzelliği21 Ocak 2021 Perşembe 12:51
  • Vaniköy Camii'ndeki yangınla ilgili soruşturma tamamlandı21 Ocak 2021 Perşembe 11:57
  • Beyrut patlamasının 15 binden fazla mağduru maddi kayıplarının tazmin edilmesini bekliyor21 Ocak 2021 Perşembe 11:46
  • Türkiye'de son 50 yılın üçüncü en sıcak senesi 2020 oldu21 Ocak 2021 Perşembe 11:46
  • 'Osmanlı payitahtı'ndaki tarihi mekanlar gece ve gündüz karla ayrı güzel21 Ocak 2021 Perşembe 11:30
  • Türk halkının 'Deprem Dedesi' Ahmet Mete Işıkara vefatının 8. yılında anılıyor21 Ocak 2021 Perşembe 11:29
  • Su tasarrufu için park ve bahçe sulamasında 'gri su' kullanılması önerisi21 Ocak 2021 Perşembe 11:28
  • İzmir'de depremin ardından acil yıkılan 71 binada inşaat çalışmaları başladı21 Ocak 2021 Perşembe 11:27
  • Bağdat'ta şiddetli patlama21 Ocak 2021 Perşembe 11:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti