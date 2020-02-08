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Van’ın Çatak ilçesinde çığ düştü

Van’ın Çatak ilçesinde çığ düştü. Çatak ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Van-Çatak kara yolu üzerindeki Elmacı bölgesine çığ düştü.
Van’ın Çatak ilçesinde çığ düştü


Van-Çatak kara yoluna çığ düşerken, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi.

Dün gece etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Van-Çatak-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı. Yoğun kar yağışının sabah saatlerinde de etkisini sürdürmesi üzerine ulaşıma açılmayan Çatak yoluna saat 11.00 sıralarında çığ düştü. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Elmacı bölgesine düşen çığ nedeniyle yaralanan veya ölen kimsenin olmadığı bildirildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van Çatak kara yolu Elmacı mevkisine çığ düştü. Yol geceden beri trafiğe kapalı olduğu için can ve mal kaybı bulunmuyor" denildi.

BAHÇESARAY'DA İKİ GÜN ÜST ÜSTE FACİA OLMUŞTU

Geçtiğimiz hafta iki gün üst üste Van Bahçesaray'da çığ düşmüş, 41 kişi hayatını kaybetmişti.

Çığ düşen bölgede arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaları zaman zaman ara veriliyor. 

Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı beklendiğini duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı uyarı yapmıştı.

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