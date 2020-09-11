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Van'ın Çatak kırsalında 3 askerimiz şehit oldu

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda 1 jandarma yüzbaşımız ve 2 jandarma uzman çavuşumuz şehit edildi.
Van'ın Çatak kırsalında 3 askerimiz şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır içi ve sınır dışı operasyonlarla iç güvenliğini sağlamak için terörle mücadele etmeye devam ediyor.

'Yıldırım-10 Norduz' operasyonu başarı ile gerçekleştirilirken, Van'dan acı haber geldi...

3 ASKERİMİZ ŞEHİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı, ülkeyi terörden arındırmak amacıyla 'Yıldırım-10 Norduz' adı ile gerçekleştirilen operasyon kapsamında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini ve 3 askerimizin de şehit edildiğini aktardı.

1 YARBAYIMIZ YARALI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım -10 Norduz' operasyonu kapsamında; Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, 1 Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuz şehit olmuş, 1 Jandarma Yarbayımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kaderli ailelerine baş sağlığı, yaralı yarbayımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

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