Van'ın geçmişi ile bugünü fotoğraf sergisinde buluştu

Van Müzesi'ndeki sergide, kentin 1842'den bugüne kadar olan fotoğrafları ve AA Foto Muhabiri Özkan Bilgin'in çektiği kentin eski fotoğrafları ile aynı noktadan çekilmiş şimdiki hallerinin karşılaştırma kareleri yer alıyor.

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Van Müzesi öncülüğünde, Anadolu Ajansı (AA) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle oluşturulan "Geçmişten Günümüze Van Fotoğraf Sergisi" törenle açıldı.

Van Müzesi'ndeki sergide, kentin 1842'den bugüne kadar olan fotoğrafları ve AA Foto Muhabiri Özkan Bilgin'in çektiği kentin eski fotoğrafları ile aynı noktadan çekilmiş şimdiki hallerinin karşılaştırma kareleri yer alıyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AA Van Bölge Müdürü İbrahim Yakut, Van Müzesi Müdürü Erol Uslu, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Sönmez ve Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Neşe Evliyaoğlu, kurdele keserek 16 Mayıs'a kadar gezilebilecek serginin açılışını gerçekleştirdi.

Vali Bilmez, açılışta yaptığı konuşmada, serginin kent açısından anlamlı ve özel olduğunu söyledi.

Fotoğrafları izleyenlerin, kentin geçmişi ile bugünkü durumu arasında kıyas yapma imkanı bulduğunu ifade eden Bilmez, "Sergi adeta geçmişe yolculuk yapma imkanı sunuyor. Bayağı emek verilmiş, güzel bir çalışma olmuş. Kentte yaşayan herkesin gelip görmesi gereken bir sergi. Sergide emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Van Müzesi Müdürü Uslu ise fotoğrafların kentin geçmişten, bugüne kadar gözle görülür değişimi çok iyi anlattığını aktardı.

Ziyaretçileri bir zaman şeridinden geçirmek istediklerini anlatan Uslu, şunları kaydetti:

"Van kültür ve turizmin başkenti olmaya aday ve bu potansiyele sahip bir ildir. 2021'de 5 sergi çalışması planladık. Her aya bir sergi sloganıyla Van Müzesi'ni ülke yönteminde hak ettiği yere oturtmayı hedeflemekteyiz. Bize düşen sahip olduğumuz kültürel değerlerimize sıkı sıkıya bağlanarak onları en iyi şekilde pazarlamaktır. Van Müzesi kültürle sanatın, tarihle estetiğin buluştu bir yer. Bu bağlamda Van Müzesi, şehrin uğrak alanı, dinlenme yeri, tarihin zaman koridorunda gezindiği bir müzedir. 'Çağdaş Müzecilik' anlayışı ile teşhir tanzimi yapılan Van Müzesi, seminer, sergi, panel ve benzeri etkinlik, aktiviteleriyle kent gündemine oturmayı hedeflemektedir. İnşallah pandemi sonrası hayata geçireceğimiz bir çok projemiz olacak. "

Konuşmaların ardından Vali Bilmez ve beraberindeki protokol üyeleri, fotoğraf sergisini gezdikten sonra, müzede yeni oluşturulan çocuk oyun alanının da açılışını gerçekleştirdi.