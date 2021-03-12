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Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin İl Başkanlığı binası önünde eylem gerçekleştirdi.
Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin İl Başkanlığı binası önünde eylem gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 14 aile, "Artık yeter yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde" ve "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Aileler, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar atarak, İl Başkanlığı binasına kadar yürüdü. HDP İl Başkanlığındaki partililere tepki gösteren aileler, çocuklarına ise teslim olmaları çağrısında bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Şeyma Sancar'ın annesi Nazlı Sancar, evlatlarına kavuşmak istemelerinin en büyük hakları olduğunu belirtti.

Sancar, şöyle dedi:

"Biz evlatlarımıza kavuşmak için burada nöbet tutuyoruz. Onlar ise bizim sesimiz duyulmasın diye müzik çalıp, gürültü yapıyorlar. Çocuklarımızın acısının son bulmasını istiyoruz. Onların da çoluk, çocukları vardır. Bizleri anlamaları lazım. Asker, polis hepsi bizim evlatlarımız. PKK ve HDP'ye yeter artık. Bizim onlara verecek evladımız yok. Bunlar bir kuru silahla devlet kuracaklarını mı zannediyorlar. Çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz. Kızımın elinden kalemini alıp silah verdiler. Şeyma, kızım, senin dönmeni bekliyorum. Gel devletine teslim ol. Senin hayalin okumaktı. Bütün Türkiye sesimizi duysun bize yardımcı olsun. "

Anne Rukeyda Adıyaman da çocuğunun 8 yaşındayken kaçırıldığını anlatarak, "Çocuğumu 8 yaşındayken okuldan kaçırdılar. Bende bugün HDP'nin önünde çocuğumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Buraya kendi irademle geldim. Çocuğumu arıyorum. Yıllardır çocuğumu göremedim. Çocuğum küçük yaşta kaçırıldı. Şu an dağda. Sadece çocuğumu istiyorum başka bir şey istemiyorum." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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