  • BIST 1.433,690
  • Altın 533,71
  • Dolar 9,4000
  • Euro 10,9300
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 16 °C
»

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde gerçekleştirdikleri eylemlerini bu hafta da sürdürdü.
Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 32 aile, "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz" ve "Dağları kurtara kuşlara bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

diyarbakir-anne-2.jpg

Eyleme katılan anne Saliha Mert, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu için eyleme katıldığını söyledi.

Oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Mert, şunları kaydetti:

"Biz onları bitirmeyene kadar geri adım atmayacağız. Evlatlarımızı istiyoruz. Onları yeneceğiz. Biz anneler kazanıp onlar yok olacaklar. Oğlum yalvarıyorum o pisliklerin içinden çık. Seni çok özledim. Ben ve kardeşlerin seni bekliyoruz. Çok iyi, çok merhametli bir devletimiz var. Senin o canavarların içinde ne işin var? Annene, devletine dön gel şu gözyaşlarımız dinsin, biraz da onlar ağlasın."

Çocuğu 9 yaşındayken dağa kaçırılan Eyüp Baran da evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

Yedi yıldır evladından haber alamadığını aktaran Baran, "Çocuğumu evin önünden kaçırdılar. Evladımı 7 yıldır arıyorum. Gitmediğim yer kalmadı. Allah onların belasını versin. Onlardan nefret ediyoruz. Allah onları kahretsin. Tüm mağdur aileleri buraya davet ediyorum. Kimseden korkmasınlar. Allah'ın izniyle biz kazanacağız."

Oğlundan teslim olmasını isteyen Baran, "Oğlum gittiğin yol, yol değil, yanlış yoldasın. Onlar Amerika ve İsrail uşağıdır. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız. Bayrağımızı ve ülkemizi seviyoruz. Devletimiz güçlü gel teslim ol."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara-İstanbul YHT hattında hafta sonları ilave sefer düzenlenecek21 Ekim 2021 Perşembe 11:17
  • İzmir'de terör operasyonu: HDP'li ilçe başkanları da gözaltında21 Ekim 2021 Perşembe 09:50
  • Ege'de Yunan vahşeti: Göçmenleri diri diri yaktılar21 Ekim 2021 Perşembe 09:42
  • Yemen resmen ilan etti! Artık döviz kullanımı yasaklandı21 Ekim 2021 Perşembe 09:36
  • Merkez'in faiz kararı öncesi dolarda son durum21 Ekim 2021 Perşembe 09:35
  • Taybet Bilen öldürüldü!21 Ekim 2021 Perşembe 09:32
  • TRT World Forum 2021’in son oturumunda 'Koruma Sorumluluğu' ele alındı21 Ekim 2021 Perşembe 09:28
  • Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 12'ye yükseldi21 Ekim 2021 Perşembe 09:26
  • AFAD ile Katar Kızılayı arasında yardım protokolü imzalandı21 Ekim 2021 Perşembe 09:25
  • Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Hz. Muhammed'in doğum gününü kutladı21 Ekim 2021 Perşembe 09:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti