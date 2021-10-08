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Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde eylem yaptı.
Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 32 aile, "Hepimiz askeriz, PKK'ya yeteriz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Evlat nöbetindeyiz", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz" ve "Dağları kurtlara kuşlara bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

"Polise, askere kurşun sıkarsan sana hakkımı helal etmem"
Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, AA muhabirine, 2012'de 13 yaşındaki kızının eli kolu bağlanarak zorla dağa kaçırıldığını söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır evlat hasreti çektiğini belirten Sancar, "Artık dayanacak gücüm kalmadı. Eğer kızım beni duyuyorsa gelsin, devlet güçlerimize teslim olsun. Yeter diyoruz. Bu bebek katillerine, hainlere güvenmesin. Silahını atsın gelsin. Bütün ailelere de sesleniyorum, gelsinler sesimize ses olsunlar. Evlatlarını HDP'den, PKK'dan istesinler. Çocuklarını bu zalimlerin elinde bırakmasınlar." diye konuştu.

Sancar, kızının çok merhametli olduğunu, karıncayı bile incitmekten çekindiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğer sen polislere, askerlere kurşun sıkarsan ben hakkımı, sütümü sana helal etmiyorum. Emeğimi sana helal etmiyorum. Sara hastalığım var. Ayrıca kanser hastasıyım. Hiçbir zaman söylemedim bugün söylüyorum. Bütün tedavimi yarıda bıraktım kızım. Senin için 10 yıldır evimde oturmamışım. Senin peşindeyim, senin peşini bırakmıyorum. Gel devlet güçlerimize teslim ol. Orası senin yerin değil. Devlet bize sahip çıkıyor. Onlar hain, katil. Lanet olsun HDP'ye, PKK'ya diyorum."

Kızı için eyleme katılan Musa Abalı ise 2015'ten bu yana çocuğundan haber alamadığını dile getirerek, "Kızımı kandırdılar. Piknik bahanesi ile Edremit ilçesine götürdüler. Kızım gitti bir daha da göremedik. Yıllardır kızımı görmüyorum. Ben bu eylemi kızım gelene kadar devam ettireceğim." dedi.

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