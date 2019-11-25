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Vanlı hayvansever, güvercinleri için ev üstüne 'ev' yaptı

Van'da çocukluğundan beri kuş besleyen 57 yaşındaki Selami Yörük, "En iyi arkadaşım, sırdaşım" dediği güvercinleri için Tuşba ilçesindeki 2 katlı evinin üstüne teras kat inşa etti.
Vanlı hayvansever, güvercinleri için ev üstüne 'ev' yaptı

İskele Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası Yörük, zamanının büyük bölümünü güvercinlerle geçiriyor.

Çocukluğundan beri kuş besleyen Yörük, çeşitli illerden getirdiği farklı türdeki 100'e yakın kuşa evinin üst katında bakıyor.

İki katlı evinin üst kısmını tamamen kuşlar için dizayn eden Yörük, yaklaşık 40 bin lira harcayarak, güvercinleri için çatıyla birlikte iki katlı teras oluşturdu. 

Kuşlarının beslenmesi ve tedavileriyle de yakından ilgilenen Yörük, güvercinleriyle adeta bebek gibi ilgileniyor.

Yörük, yaptığı açıklamada, kuşlara ilgisinin 10 yaşındayken bulduğu yaralı güvercinle başladığını söyledi.

Demircilik yaparak emekli olduğunu ve zamanın büyük bölümünü kuşlarla geçirdiğini anlatan Yörük, "47 yıldır kuş besliyorum. Kuşlar benim her şeyim, dert ortağım, sırdaşım, tek arkadaşım." dedi.

"Yeniden dünyaya gelsem yine istisnasız kuş beslerdim"

Ömrünü kuşlarla geçirdiğini ifade eden Yörük, şunları kaydetti:

"Kuşlarımı çok seviyorum. Hastalıkları dahil her şeyleriyle bizzat ilgileniyorum. Ömrümü bunlarla geçirdim. Sadece kendi kuşlarıma da bakmıyorum. Bunların sayesinde yaban güvercinleri, serçeler, sığırcıklar, diğer kuşlar da dama attığım yemlerden yiyor. Yeniden dünyaya gelsem yine istisnasız kuş beslerdim."

Van'da 23 Ekim 2011'de yaşanan 7,2'lik deprem sonrası çevresindeki herkesin terk ettiği kentten kuşları için ayrılmadığını anlatan Yörük, güvercinlerini yalnız bırakmaya gönlünün el vermediğini dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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