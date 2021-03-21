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Vanlı işletmecilerden 'filyasyon' desteği; mekanlara gelenler kayıt altına alınıyor

Van'ın Erciş ilçesi sahil yolundaki lokanta ve kafelerin işletmecileri, koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerin yanı sıra mekanlarına gelenlerin isimlerini ve telefon numaralarını not alıyor.
Vanlı işletmecilerden 'filyasyon' desteği; mekanlara gelenler kayıt altına alınıyor

Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte Van'da da normalleşme adımları atıldı. Kafe ve lokantaların açıldığı kentte, işletmecilerde tekrar bir kapanma yaşanmaması için tedbirleri uygulamaya çalışıyor. Erciş ilçesinde lokanta ve kafe işletmecileri koronavirüs tedbirleri kapsamında gelen müşterileri için HES kodu, ateş ölçümü, sosyal mesafe gibi tedbirleri uygularken, bazı kafelerin işletmecileri ise gelen müşterilerin isim ve telefon numaralarını not almaya başladı.

İlçede kafe ve lokanta işletmeciliği yapan 2 çocuk babası Önder Keserci (35), olası vaka tespitlerinde filyasyon ekiplerinin daha rahat çalışması için bu yöntemi uyguladıklarını söyledi. Keserci, bölgede azalan vakalar nedeniyle normalleşme adımlarının atıldığını belirterek, "Biz de normalleşme ile birlikte kafemizi açtık. Mekânların tekrar kapanmaması için de bizler de tedbirlerimizi artırdık. Gelen müşterilerimizin HES kodu, ateş ölçümü ve sosyal mesafe kullarını uyguluyoruz" dedi.

Alınan önlemlerin yanı sıra başka önlemleri de aldıklarını söyleyen Keserci, kafeye gelen müşterilerinin isim ve iletişim bilgilerini almaya karar verdiklerini belirterek, "Kapıda görevli personelimiz gelen müşterilerin ismini ve telefon numarasını alıp, oluşturduğumuz kayıt listesine not ediyor. Bu vesileyle kafemize giren çıkan müşterilere olası vaka tespitlerinde filyasyon ekiplerinin daha rahat çalışması için bu yöntemi uyguluyoruz. Amacımız, filyasyon ekibinin işini kolaylaştırmak. Umarız bu vakalar bir an önce biter ve bizde eski günlerimize döneriz" diye konuştu.

Kafeye gelen müşteriler ise, kafedeki uygulamanın çok faydalı olduğunu belirterek, bu yöntemle sağlık çalışanlarına bir nebze de olsa destek olunabileceğini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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